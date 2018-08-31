Almanya'dan Türkiye'ye AB şartı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye-AB ilişkilerinin düzelmesi için Türkiye’de tutuklu olan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de 50 Alman vatandaşının tutuklu olduğunu ve bu kişilerin sadece yedisi hakkında iddianame hazırlandığını, 35 Alman vatandaşına da Türkiye’den çıkış yasağı getirildiğini söyleyen Maas, “Bu davaların çözülmesi lazım” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı, “Böyle bir durum, sadece Almanya değil, AB ile de ilişkilerin normalleşmesi yönünde bir adım olur” dedi.

Maas, çarşamba günü yapacağı iki günlük Türkiye ziyaretinde bu konuyu gündeme getireceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, AB-Türkiye ilişkileri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: “Herkesle ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz. Bu, ABD ile yaşanan bazı olaylardan dolayı değil. Bugün ABD ile bazı durumlarımız söz konusu ancak ABD Başkanı’nın yalnız Türkiye ile sorunu yok, her bir AB üyesi ülkeyle sorun yaşıyor.”