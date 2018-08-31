Metallica kendi viskisini piyasaya sürüyor

"Blackened American Whiskey" adını taşıyacak viski, ilk etapta sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satışta olacak.



2016 sonunda çıkardığı "Hardwired to Self Destruct" albümüyle hayranlarını sevindiren heavy metal grubu Metallica, bu kez yeni bir viski markasıyla sevenlerinin karşısına çıkacak.

"Blackened American Whiskey" adını taşıyacak viski, ilk etapta sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satışta olacak.

Viskinin damıtıcılığınıysa daha önce Maker's Mark ve Whistle Pig markalarıyla çalışan Dave Pickerell yapacak.

Blackened American Whiskey'nin bu sonbaharda piyasaya çıkacağı öğrenildi.

Grup turneleri kapsamında viskini tanıtımı için de çeşitli etkinlikler yapacak.