Okullarda kahveyi yasakladılar!

Güney Kore hükümeti, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bir proje gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında ülkedeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde kahve satışı ve tüketiminin yasaklanması planlanıyor. Üstelik sadece öğrenciler için değil öğretmenler için de kahve yasağı geçerli olacak.

Korea Times’ın haberine göre, fazla kahve tüketiminin sebep olduğu kalp çarpıntısı, uyku bozuklukları, baş dönmesi ve asabiyet gibi yan etkiler ile mücadele etmek isteyen Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı 14 Eylül’de projeyi yürürlüğe koyacak ve okullardaki kahve satışları durdurulacak.

OKULLARDA YASAKLANAN İLK ŞEY KAHVE DEĞİL

Bakanlık küçük yaştakilerin sürekli kahve tüketmesinin hem fiziksel hem de akıl sağlıklarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Bir bakanlık yetkilisi “Düzenleme ile çocuklar ve gençler arasında sağlıklı gıda tüketme alışkanlığı yaratılması amaçlanıyor. Kahvenin tüm okullarda yasaklandığından emin olmak için gerekeni yapacağız” dedi. Ülkede şu anda mevcut olan yasaya göre, yüksek kalorili, yüksek kafein düzeyli veya besin değeri düşük ürünlerin okullarda satışı kısıtlanmış ya da yasaklanmış durumda. Ancak yetişkin içeceği olarak tanımlanmış kahve, okullardaki otomatik satış makinelerinde satılabiliyor ve öğrenciler de bu ürüne kolaylıkla ulaşabiliyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER ARASINDA EN YÜKSEK İNTİHAR ORANI

Ancak iyi üniversitelere girebilmek için kıyasıya bir yarışın sürdüğü ülkede, büyük baskı altında kalan öğrenciler uzun ders çalışma saatleri ve stresle baş edebilmek için kahvenin yardımına başvuruyor. Berkeley Political Review’a göre Güney Kore, 10 ila 19 yaş arasındaki çocuk ve gençler arasında en yüksek intihar oranına sahip ülke. Bu intiharların büyük bir kısmının da eğitim ile alakalı olduğu belirtiliyor. Bir öğretim yılının 11 ay sürdüğü Güney Kore’de çocuklar genellikle 16 saatini okul ve okul sonrası programlarda geçiriyor.