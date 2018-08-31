Trump: İran rejimi çökebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve uyguladığı yaptırım politikaları nedeniyle, Tahran rejiminin çökme ihtimali olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve uyguladığı yaptırım politikaları nedeniyle, Tahran rejiminin çökme ihtimali olduğunu öne sürdü.

Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Trump, "Yönetime geldiğimde, soru İran'ın ne zaman Orta Doğu'ya hakim olacağıydı. Şimdi ise soru, hayatta kalacaklar mı? Bu bir buçuk yılda büyük fark" şeklinde konuştu.

soL'un Bloomberg'den aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015 yılında Barack Obama'nın başkanlığı döneminde imzalanan çok taraflı nükleer anlaşmadan çekilmiş, İran'a yaptırımları geri getirme kararı almıştı. ABD'nin yaptırımları geri getirmesinin ardından Avrupalı şirketler art arda İran'daki faaliyetlerini sonlandıracaklarını açıklamış, Trump'ın kararı İran ekonomisine ciddi bir darbe vurduğu görülmüştü.