'Rusya, ABD'ye yanıt verecek'

Rusya'nın Akdeniz'de yapacağı dev tatbikatı değerlendiren Rus kaynak, tatbikatın ABD'nin bölgedeki eylemlerine verilen bir yanıt olarak görülebileceğini ifade etti.

Kommersant gazetesine konuşan Rus askeri kaynak, "Akdeniz'deki bu tatbikat, ABD'nin bölgedeki eylemlerine bir yanıt olarak görülebilir. Bu durum, tatbikatın görevleri arasında anti-denizaltı savunma unsurunun bulunduğunu kanıtlıyor. Zira tatbikat, bölgede Ohio ve Virginia sınıfı, Suriye'yi vurma kapasitesine sahip en az 2 ABD denizaltısının bulunmasıyla bağlantılı olarak yapılıyor" dedi.

'WASHINGTON, SURİYE'YE ANİ SALDIRI DÜZENLEMEZ'

Kommersant'a konuşan Berkeley Üniversitesi'ne bağlı ABD Donanması Araştırma Merkezi'nden savunma uzmanı Dmitriy Gorenburg, bölgede hangi güçlerin yoğun olduğunun bir önem taşımadığını ifade etti.

Önemli olan noktanın amaç olduğunu belirten Gorenburg, "Şu anda ABD, Suriye'den birliklerini ve teçhizatını çekiyor ve böyle bir durumda, Washington'un ani saldırı düzenleyeceğini öngörmek tuhaf olur" yorumunu yaptı.

'BEYAZ SARAY'DA FİKİR AYRILIĞI VAR'

Beyaz Saray'da Suriye stratejisi konusunda fikir ayrılığı yaşandığına da dikkat çeken Gorenburg, "Başkan Donald Trump, Suriye'deki askeri varlığı azaltmak istiyor ancak yönetimdeki birçok isim askeri varlığın sürdürülmesi gerektiğine inanıyor" diye ekledi.

LAVROV, BATI'YI UYARDIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın cihatçı militanların İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığı ve Batılı ülkelerin bu bahaneyle Suriye'yi vurmak istediği açıklamasını yaptığı bir dönemde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yabancı partnerleri uyardıklarını söylemişti.

Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'le ortak basın toplantısında konuşan Lavrov "Yabancı partnerlerimizi İdlib'de ateşle oynamamaları konusunda uyardık" demişti.

TATBİKATA 25 GEMİ VE 30 UÇAK KATILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı, 1-8 Eylül tarihlerinde Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçağın yer alacağı Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev'in yönetiminde bir tatbikat gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Tatbikatta Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Hazar filolarından gemiler görevlendirilecek. Gemiler Marşal Ustinov füze kruvazörünün yönetiminde olacak. Uçaklar arasında da Tu-160, Tu-142MK ve İl-38 denizaltı savar uçaklarının yanı sıra Su-33 ve Su-30SM uçakları olacak.