31 Ağustos 2018 14:11

Amsterdam tren istasyonunda silah sesleri!

Amsterdam tren istasyonunda silah sesleri!
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tren istasyonunda bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
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