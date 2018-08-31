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31 Ağustos 2018 12:20
Kerbela’da patlama
Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde, Haşdi Şabi çatısı altındaki Saraya el-Selam'a ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
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