31 Ağustos 2018 12:20

Kerbela’da patlama

Kerbela’da patlama
Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde, Haşdi Şabi çatısı altındaki Saraya el-Selam'a ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
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