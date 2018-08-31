Eşinin kariyeri için bakanlığı bıraktı

Ülkenin sağ cepheden koalisyon ortağı İlerleme Partisi üyesi Solvik-Olsen, 2013’ten bu yana bakanlık koltuğunda. Solvik-Olsen, istifa kararını “Bakan olmak harika, bir ömür devam edebilirim... Ama hayatımda bir dönüm noktasına, eşimin hayalini gerçekleştireceği bir döneme geldim. Aramızda buna ilişkin daha önce anlaşmıştık” diyerek duyurdu.

AFP’nin haberine göre Bakan, eşi Tone Solvik- Olsen’in ABD’de bir çocuk hastanesinde bir yıl sürecek bir görevi kabul ettiğini belirtti. Solvik-Olsen’in kararı ülkede sosyal medyada cinsiyet eşitliği vurgusuyla destek gördü. Dünya Ekonomik Forumu’na göre kadın erkek eşitliği sıralamasında Norveç, İzlanda’dan sonra ikinci geliyor.

Norveç’te iktidardaki sağ koalisyonda yer alan üç partinin liderleri kadın. Öte yandan yerel basına yansıyan haberlerde Enerji Bakanı Terje Soviknes’in de görevinden ayrılarak yerel siyasete odaklanma hedefinde olduğu belirtildi.