30 Ağustos 2018 22:12

Çin’den ABD’ye sert uyarı

Çin’den ABD’ye sert uyarı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle ABD'li yetkililerin Çin'e yaptırım talep etmelerine tepki gösterdi.
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’li yetkililerin Pekin yönetimine Sincan’da insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle yaptırım talep etmelerine ilişkin, Çin’in insan hakları kayıtlarının ABD’den daha iyi durumda olduğunu savunarak, Çin’deki etnik azınlıkların dini özgürlüklerinin kanunlarla korunduğunu belirtti.

Sözcü Hua, ABD’li yetkililere her turda diğer ülkelere yaptırım tehdidinde bulunmamaları ve başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmemeleri
çağrısında bulundu.

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