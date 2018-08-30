Korkunç iddia! 44 çocuk niçin kaçırıldı?

Moskova'yı ziyaret ederek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenleyen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Velid Muallim, Beyaz Miğferler’in İdlib'de kimyasal saldırı mizanseninde kullanmak üzere 44 çocuğu kaçırdıklarını açıkladı.

"İNGİLİZ İSTİHBARATI İŞ BAŞINDA"

Muallim, şöyle devam etti:

''Beyaz Miğferler gibi sözde bir örgütün kurulmasının arkasında İngiliz özel servisleri var, onlar mali destek veriyor, onlar yönetiyor. Kimyasal silahların kullanımı ile ilgili önceden üretilen senaryoların arkasında da onlar vardı ve şimdi de İdlib'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili de benzer bir mizansen hazırlıyorlar.''

Suriye Dışişleri Bakanı, ''Elimizdeki verilere göre onlar bu yakınlarda İdlib bölgesinde kimyasal silahların kullanımıyla ilgili bu gösteriyi gerçekleştirmek için 44 çocuk kaçırdı'' vurgusu yaptı.

BEYAZ MİĞFERLER NEDİR

Esad'ın kimyasal silah kullandığı iddialarını Suriye'deki Beyaz Miğferler grubu dile getirmişti.

Beyaz Miğferler (White Helmets) eski bir İngiliz subayı ve şimdi Blackwater-Academi ile birleşerek ConstellisHoldings'e dönüşmüş bir özel yüklenici kuruluş olan OliveGroup içindeki bir paralı asker olduğu kabul edilen, James Le Mesurier tarafından kuruldu. Beyaz Miğferler’in, Esad'a karşı Batı müdahalesini savunan savaş yanlısı bir PR firması olan PurposeInc üzerinden George Soros'la bağlantılı olduğu da söylenmekte...