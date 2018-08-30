Fransız komedyen canlı yayında soyundu

Fransız Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun salı sabahı canlı yayında istifa ettiği France Inter Devlet Radyosu'nun aynı gün öğleden sonraki canlı yayınında, tiyatro oyuncusu ve komedyen Constance Pittard kıyafetlerini çıkardı. Sütyenini de çıkararak yayına üstsüz devam eden komedyen 'ahlak bekçileri' olarak nitelendirdiği kişilere tepki göstermek için soyunduğunu söyledi.

​'AHLAK BEKÇİLERİNİN TEK SORUNLARI BİR TARAFLARIYLA'

Kadınların sürekli olarak memeleri ve sütyenleri hakkında konuşulmasından rahatsız olduğunu söyleyen Constance, "Cildimize hava aldırdığımız için sapkın olduğumuzu söyleyen halbuki tek sorunları bir taraflarıyla olan ahlak bekçilerine meydan okumalıyız" diyerek devlet radyosundaki canlı yayında üzerindekileri çıkardı.

'Tutuculuk ve ahlak bekçiliğine'ne işaret eden Constance, Pazar gününün 'Dünya Üstsüz Günü' olduğunu hatırlatarak günün kadınlar bebeklerini kamusal alanlarda emzirdiğinde ya da plajda üstsüz güneşlendiğinde düzenli olarak 'skandallar' ortaya çıkan Fransa'da nefretle karşılandığını söyledi.

ÇEVRE BAKANI DA CANLI YAYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Fransız Çevre Bakanı Nicolas Hulot ise aynı radyo kanalında, lobilerin iktidardaki varlığını ve küresel ısınmayla mücadele için alınması gereken önlemler konusunda yetersiz kalınmasını ifade ederek görevinden istifa etmişti.