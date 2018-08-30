AYRINTILAR GELİYOR...
30 Ağustos 2018 13:13
Rusya açıkladı: Akdeniz'de tatbikat yapacağız!
Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 30 uçak ve 25 gemi ile tatbikat yapacaklarını açıkladı.
Çok Okunanlar
-
Rusya açıkladı: Akdeniz'de tatbikat yapacağız!
-
Rusya'dan Türkiye'ye yeni vize açıklaması
-
Yunanistan'da bir yangın faciası daha!
-
Trump'ın danışmanı görevinden ayrılıyor
-
O ülkeye artık kimlikle gidilecek!
-
Üçlü liderler zirvesinin yeri değişti
-
ABD’den Rusya’ya İdlib uyarısı
-
Kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
-
Wilders'in başına ödül konuldu
-
Fransız belediye başkanı gözaltına alındı