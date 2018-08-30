30 Ağustos 2018 13:13

Rusya açıkladı: Akdeniz'de tatbikat yapacağız!

Rusya açıkladı: Akdeniz'de tatbikat yapacağız!
Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 30 uçak ve 25 gemi ile tatbikat yapacaklarını açıkladı.
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