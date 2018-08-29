Kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Azerbaycan'a iadesi amacıyla hakkında Kırmızı Bülten ile aranan Azerbaycan uyruklu mafya lideri 49 yaşındaki Anbar S.'nin İstanbul'da olduğunu belirledi. Polis ekipleri önceki gün Şişli'de düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Anbar S.'nin üzerinden farklı kişilere ait çeşitli sahte kimlikler ele geçirildi.

Anbar S. isimli azeri mafya lideriyle ilgili emniyet kaynakları yaptığı incelemede 18 Aralık 2017'de Maltepe Cezaevi'nden, Erzurum Cezaevi'ne sevk edildiği sırada firar ettiği öğrenildi. Öte yandan o tarihten bu yana Türkiye'de cezaevi firarisi olduğu ve 3 sahte isimle çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Azeri yetkililerin ise yaşanan firar olayı sonrasında şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarttıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Anbar S. sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.