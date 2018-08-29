Wilders'in başına ödül konuldu

Twitter üzerinden bir video yayınlayan 32 yaşındaki kriket oyuncusu, Wilders'in başına 3 milyon rupi ödül koydu.

Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders'in Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışması düzenlemesine yoğun tepki gösterilen Pakistan'da ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Wilders'in başına ödül koyduğunu açıkladı.

Twitter üzerinden bir video yayınlayan 32 yaşındaki kriket oyuncusu, "Ben Müslümanım. Peygamberimizle alay eden Wilders'in başına 3 milyon rupi (yaklaşık 20 bin dolar) ödül koyuyorum" dedi.

Bu arada dün Lahey Merkez İstasyonu'nda Wilders'e saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin de Pakistanlı olduğu ortaya çıktı. Polis güvenlik tehdidinin ciddi olduğunu söylüyor.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Wilders'e saldırı girişimi zannıyla gözaltına alınan kişiyle ilgili olarak, "Özgür bir demokrasiye sahibiz, bu tehdit dehşet verici" dedi.

Ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, sonbaharda düzenleyeceğini duyurduğu karikatür yarışması, Pakistan hükümeti tarafından protesto edilmişti.