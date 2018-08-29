ABD'de kasırga felaketinde 3 bin kişi hayatını kaybetti

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, bulguları George Washington Üniversitesi Milken Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden araşatırmacıların yaptığı uzun soluklu bağımsız bir soruşturmanın ardından duyurdu.

'ÇIKARDIĞIMIZ DERS EN KÖTÜSÜNÜ BEKLEMEK GEREKTİĞİ OLDU'

Soruşturmanın ardından hazırlanan rapora göre Maria Kasırgası'nın adayı vurduğu Eylül 2017'den Şubat 2018'e kadar kasırgaya bağlı dolaylı ya da doğrudan sebeplerle 2975 kişi hayatını kaybetti.

Vali Rossello gazetecilere yaptığı açıklamada "İletişim, altyapı ve karayolu ulaşımının hiç olmadığı bir senaryoyu beklemiyorduk. Sanırım çıkardığımız ders en kötüsünü beklemek gerektiği oldu. Evet hatalar yaptım. Geriye dönüp baktığında işler farklı şekilde yürütülebilirdi" dedi.

Vali Rossello Porto Riko'nun başka güçlü kasırgalara karşı da savunmasız olduğunu kabul ederek hükümerin iletişim sistemlerini güçlendirdiğini, gıda ile ilaç yardımını sağlamak için bir ağ kurduğunu söyledi.

Ancak Rossello hala 60.000 kadar evin uygun bir çatıya sahip olmadığını ve güç nakil şebekelerinin hala istikrarsız olduğunu da söyledi.

Son rapordaki bulgular daha önce hükümetin yaptığı ölü sayısı tahmininin yaklaşık 2 katı.

Porto Riko hükümeti tarafından daha önce Kongre'ye sunulan, 'Yıkımın Ardından Dönüşüm ve Yenilik' başlıklı raporda, geçen yılki kasırgaya bağlı olarak meydana gelen ölümlerin sayısının 1427 olduğu belirtilmişti. Rossello son bulguların hala bir tahmin olduğunu ancak 'bilimsel temellere' sahip olduğunu vurguladı.

'YARDIM ÇALIŞMALARI DÜŞÜK GELİRLİ BÖLGELER ÜZERİNE ODAKLANMALI'

Son araştırma, Porto Riko'da yoksulların kasırga sonrası hayatını kaybetmesi ihtimalinin yüzde 45 daha fazla olduğuna işaret etti.

Milken Enstitüsü Dekanı Lynn Goldman "Bundan çıkarılacak ders, yardım çalışmalarının olabildiğince düşük gelirli bölgeler, yaşlı ve korunmasız insanlar üzerine odaklanması gerektiğidir" dedi.

George Washington Üniversitesi'nden uzmanlar resmi ölü sayısının düşük olmasının nedenlerinden birinin doktorların bir doğal felaketin ardından ölümleri nasıl kategorize edeceğini bilmemesi olduğunu söyledi.

Goldman, Eylül 2017 ile Şubat 2018 arasındaki dönemde adadaki ölü sayısının önceki yılların aynı dönemlerine göre yüzde 22 daha fazla olduğunu söyledi.

TRUMP YÖNETİMİ KASIRGAYA YETERSİZ MÜDAHALEYLE SUÇLANMIŞTI

Porto Riko, 3.3 milyon ABD vatandaşına ev sahipliği yapıyor. Son araştırmaya göre ise kasırga nedeniyle nüfusun yüzde 8'i evlerini terk etti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi kasırga sonrasında yardım çalışmalarını isteksizce yapmakla suçlanmıştı.

Kasıga sonrası resmi ölü sayısı 16 iken Trump, Maria Kasıgası'nın 'gerçek bir felaket' diye nitelediği Katrina'yla karşılaştırmıştı.

ABD'yi 2005'te vuran Katrina Kasırgası'nda Ulusal Kasırga Merkezi'nin verilerine göre 1200 kişi, bazı rakamlara göre ise 1800'den fazla kişi öldü.

Ancak bu rakam sadece kasırganın neden olduğu doğrudan ölümleri içeriyor. Porto Riko için yapılan araştırmada olduğu gibi dolaylı ölümleri kapsamıyor.

ABD tarihindeki en büyük elektirik kesintisine neden olan Marika Kasırgası aynı zamanda ABD'de son 118 yılda en fazla mali zarar veren 3. kasırga oldu. Yaraların sarılmasının 139 milyar dolara mâl olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada kasırga sonrası adaya 12.000 personel gönderdiği ve Porto Riko'ya yardımı sürdüreceğini duyurdu.