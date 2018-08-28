ABD'de Erdoğan'ı kızdıracak ödül töreni

Türkiye’de tartışma yaratacak ödül törenine Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla davasının savcılık ekibi tam kadro katıldı. Yanlarında Atilla’yı tutuklayan FBI ajanı McReynolds da yer aldı.

Ödül töreninde dikkat çeken nokta, devlet görevlisi olan ajanların, bu davada taraflı bir siyasi tavır gösteren FDD’den cesaret ödülü alması oldu.

Programı takip eden Diken yazarı Amberin Zaman ise yapılan konuşmaların ardından “Bu konuşma 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten ekibin ABD'yle işbirliği yaptığının en net teyyidi. Bu iktidarın ABD karşıtı söylemlerine halkın gözünde müthiş meşruiyet sağlayacak. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ bakışını perçinler Ve anlaşılan soruşturma genişleyerek sürüyor” ifadelerini kullandı.