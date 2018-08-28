Zorbalık intihara sürükledi: Bana kendini öldür dediler

ABD'nin Denver kentinde okulda dört gün boyunca arkadaşlarının zorbalığına maruz kalan ve tehdit edilen dokuz yaşındaki eşcinsel bir çocuk intihar etti.

Annesi Leia Pierce, bu yaz Jamel Myles'in kendisine eşcinsel olduğunu açıkladığını ve 'Eşcinselliğimden gurur duyorum. Okul başladığında arkadaşlarıma da söyleyeceğim' dediğini aktardı.

Pazartesi günü okula başlayan Jamel'in cansız bedeni, Perşembe günü evinde bulundu.

"Bana 'Kendini öldür' dediler"

Pierce'a göre Jamel ablasına "Okuldaki çocuklar bana kendimi öldürmemi söylediler" dedi.

Oğlunun eşcinsel olduğunu açıklarken çok korktuğunu belirten Pierce, "Ona, onu hala çok sevdiğimi söyledim. Jamel'in ölümü, umarım okulda zorbalığın etkileri konusunda insanları bilinçlendirir" diye konuştu.