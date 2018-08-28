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28 Ağustos 2018 21:08
TSK duyurdu: ABD'de ilk uçuş
Türk savaş pilotu, F-35 uçağı ile ABD'deki ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
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Türk savaş pilotu, F-35 uçağı ile ABD'deki ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
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