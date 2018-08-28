Türk lirasındaki değer kaybı ÖSO'yu da vurdu

Reuters ajansı Azez'den geçtiği haberde, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrol ettiği Afrin-Cerablus bölgesinde üslenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Türk lirasındaki hızlı değer kaybından şikayetlerini dile getirdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre Ankara'nın Afrin'den Cerablus uzanan bölgede sağlık-eğitim hizmeti verip “yerel polisi” eğittiği ve silahlı gruplardan yeni bir “ordu” oluşturduğunu belirten Reuters, dolayısıyla Türkiye'nin bu bölgedeki ekonomik faaliyetleri kendi ekonomisiyle birleştirdiğine dikkat çekti.

Haberde Türkiye'nin “güvenlik güçleri mensupları” dahil işe aldığı ve lirayla maaş ödediği kişilerin lirada hızla gerçekleşen yüzde 40'lık değer kaybından şikayet ettikleri aktarıldı.

Reuters'e konuşan Azez'deki döviz bürosu sahibi Muhammed Hadi Hasano (25) ''Lira iki ay öncesine dek Suriye topraklarında güçlüydü ama sonra aşama aşama değer kaybetmeye başladı'' dedi. ''800 TL o zaman 100 bin Suriye poundu ediyordu. Şimdi sadece 40 bin pound'' diye ekledi.

“SAVAŞÇILARA MAAŞLARI BİR HAFTA ZOR YETİYOR”

Azez’de bulunan ÖSO üyesi Hasan Kinno (23) ise Türkiye’den aldığı maaşla ilgili şunları söyledi:

''Türk lirası Suriye poundu karşısında değer kaybetmeye başladığında maaşlarımız değersiz hale geldi. Savaşçı maaşını alıyor ve pazara gidiyor… ve maaş bir hafta zor yetiyor. Şu an tanıklık ettiğimiz gerçeklik bu. Durum çok zor ve bir çözümü yok.''

“TL İLE MAAŞ ALMAYALIM”

Kinno, maaşlarını TL üzerinden almamaları gerektiğini yorumu yapıp, ''Bizim için Suriye poundu almak daha iyi çünkü paramızı Suriye topraklarında harcıyoruz. Ama nihayetinde bizi destekleyenlerin kurallarına uymak zorundayız” diye konuştu.

“KAYBIMI KİM TAZMİN EDECEK?”

Bir tıbbi yardım kuruluşundan TL ile maaş alan Muhammed Şeyko (53) maaşının geçmişte ayda 525 dolara tekabül ettiğini belirterek ''Maaşım yaklaşık 100 dolar azaldı. Bu kaybı kim tazmin edecek? Fiyatları yükselten tüccarlar mı? Yoksa bana maaş veren kurum mu?'' sorularını yöneltti.