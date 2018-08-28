BM'den 7 ülkeye görüşme daveti

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'yi Suriye anayasası taslağı üzerinde ortak istişarelerde bulunmak için 14 Eylül'de Cenevre'ye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye sorununa taraf bazı ülkeleri Suriye anayasası taslağı üzerinde istişarelerde bulunmak için İsviçre'nin Cenevre kentine davet etti.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, haftalık olağan toplantısında yaptığı açıklamada, "Özel Temsilci De Mistura, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'yi ortak istişarelerde bulunmak üzere 14 Eylül'de BM Cenevre Ofisi'ne davet etti" dedi. De Mistura'nın Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan BM Genel Kurul toplantısından önce, anayasa komitesini ağırlamak istediği belirtildi.

Sözcü Vellucci, Mistura'nın 'küçük grup' olarak adlandırdığı ülke temsilcileriyle Suriye görüşmelerinin temelini oluşturan başta 'siyasi süreç', Anayasa komitesi kurulmasını kolaylaştırmaya yönelik adımları ve bu konulardaki kapsamlı konuları istişare edeceğini söyledi. Vellucci, "Bu (görüşme) bundan sonraki siyasi süreci görüşmek için bir fırsat olacak" dedi.

Bir soru üzerine Vellucci, istişare toplantısının bir gün süreceğini kaydetti.

'Küçük grubun' üst düzey diplomatlardan oluşacağı öğrenildi.

De Mistura, 11-12 Eylül'de de Türkiye, Rusya ve İran heyetlerini Cenevre'de ağırlayacak.