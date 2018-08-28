'Çin-Afrika işbirliği hiçbir siyasi koşula dayanmıyor'

Çin Uluslararası Radyosu - Çin ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin karşılıklı yarara dayalı ortak kazanç amacı taşıdığı ve hiçbir siyasi koşula dayanmadığı açıklandı.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Qian Keming, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi hakkında düzenlenen basın toplantısında, iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Qian konuşmasında, Afrika'nın, geçen onlarca yıl boyunca diğer ülkelerle yaptığı işbirliğinde sık sık eşitsizliğe maruz kaldığına ve Afrika ülkelerine birçok makul olmayan siyasi talep dayatıldığına işaret etti.

Qian, ancak Çin ile Afrika arasındaki işbirliğinin en büyük özelliklerinden birisinin eşitlik olduğunu ve hiçbir siyasi koşula dayanmadığını vurguladı.

Çin ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin her zaman karşılıklı yarara dayalı ortak kazanç temelinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Qian, ikili işbirliğinin, Afrika'daki altyapı tesislerinin iyileştirilmesine, istihdamın artmasına ve halkların yaşam koşullarının yükseltilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Qian, Afrika'yla kurulan ekonomik ve ticari işbirliğinin ayrıca, Çin işletmelerinin, standartlarının ve mallarının "yurtdışına çıkmasını" hızlandırdığını ve iki taraf arasında daha sıkı bir kader ortaklığı oluşturduğunu ifade etti.

Kimi yabancı basınlarda Çin ile Afrika arasındaki işbirliği hakkında "borç tuzağı" şeklinde yapılan yorumları da yanıtlayan Qian, Afrika'nın borç sorununun hem tarihi, hem de güncel yanlarının bulunduğunu dile getirdi.

Qian, "Çin'in Afrika'ya yönelik yatırımlarının altyapı tesisleri inşası alanında yoğunlaştığı için bu yatırımlar Afrika'nın gelecekteki büyümesinde önemli rol oynayacak. Çin, projeleri seçerken daha fazla kâr üretebilen, daha fazla istihdam fırsatı oluşturabilen ve daha fazla vergi geliri ile ihracat hacmi yaratabilen projelere ağırlık verdi." ifadelerini kullandı.