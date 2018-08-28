28 Ağustos 2018 16:51

Theresa May: Dünyanın sonu değil

Theresa May: Dünyanın sonu değil
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkmasının kötü bir anlaşmadan daha iyi olduğunu belirterek bunun dünyanın sonu olmadığını belirtti.
+ A -

Paylaş

DHA - May, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmanın kolay olmadığını, buna karşın yine de başarılı bir Brexit olabileceğini belirtti.

Çok Okunanlar

Dünya