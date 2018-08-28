Çin o politikadan vazgeçiyor

Çin'de yeni bir kanun ile iki çocuk politikasına son verilmesi planlanıyor.

Çin’in iki çocuk sınırını içeren aile planlama politikasından vazgeçmeye hazırlandığı bildirildi.

"Halkın Günlüğü" gazetesinin haberine göre evlilik, boşanma ile çiftleri iki çocuk edinme hakkı ile sınırlayan "aile planlama kanunu"na yönelik tüm içeriklerin kaldırılmasını öngören yeni bir kanun tasarısı Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesine teslim edildi.

Boşanma davalarında, eşlerin evliliklerini hemen sona erdirmemeleri için bir ay “sakinleşme süresi” tanınmasına ve bu sürede çiftlerin davalarını geri çekebilmesine olanak sağlanmasına yönelik hükümler de içeren tasarı üzerinde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Söz konusu tasarının Mart 2020’de yapılacak yıllık parlamento toplantılarında son halini alması bekleniyor.