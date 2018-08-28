28 Ağustos 2018 14:26

Merkel'den büyük gaf! Olay yarattı

Merkel'den büyük gaf! Olay yarattı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Güney Kafkasya ziyareti sırasında bir gafa imza attı.
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Almanya Başbakanı Merkel'in, Güney Kafkasya ülkeleri turu kapsamında Gürcistan ve Ermenistan'dan sonraki durağı Azerbaycan oldu.

Merkel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den bir hikaye paylaştı. Fakat hikayesinde 'Günaydın Azerbaycan. Kafkasya ziyaretimin 3. günü' diye seslenen Merkel, bir gaf yaptı. Zira hikayedeki görüntü Azerbaycan'dan değil, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dandı.

Dağlık Karabağ yüzünden yıllardır süren bir anlaşmazlık yaşayan iki ülke konusunda böyle bir gaf yapılması kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

 

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