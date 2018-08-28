Uçağın Sparti bölgesine düştüğü belirlendi. Uçakta bulunan pilotlardan biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
28 Ağustos 2018 10:26
Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü
Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Tripoli kentindeki hava üssünden kalkan T2 tipi eğitim uçağı radardan kayboldu.
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