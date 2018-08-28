Trump'tan gecikmeli McCain mesajı

Donald Trump, kendisini ve politikalarını sık sık eleştiren Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in ölümünden iki gün sonra yazılı açıklama yaptı.

Trump, Amerika’da saygın bir siyasetçi ve kahraman olarak görülen McCain için yeterince güçlü bir açıklama yapmadığı için eleştirilmişti. Trump, eleştiriler ve gelen baskı sonrasında geri adım attı. Beyaz Saray’dan John McCain için yazılı bir mesaj paylaşıldı. Trump, “Siyasette görüş ayrılıklarımız olmasına rağmen, ülkemize yaptığı hizmete saygı duyuyorum” ifadesini kullandı.

Trump, McCain’in ölümünün ardından ailesine Twitter üzerinden başsağlığı dilemiş, ancak Cumhuriyetçi senatörün bugüne kadarki hizmetlerini övmekten kaçınmıştı.Trump, defnedilinceye kadar McCain’in anısına Amerikan bayraklarının yarıya indirilmesi tallimatını verdiğini de duyurdu.

McCain için Cuma günü Amerikan Kongre binasında tören düzenlenecek. Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten o törende konuşma yapmasını istediğini belirtti. Amerikan başkanı, McCain’in ailesinden gelen talep üzerine, senatörün naaşının Arizona’dan başkent Washington DC’ye askeri araçlarla getirilmesi ve Annapolis’teki donanma akademisinde yapılacak cenaze töreni sırasında da askeri bandonun desteğiyle geçit töreni yapılması talimatını verdiğini duyurdu.

Amerikan Başkanı Trump’ın Senatör McCain için yapılacak cenaze törenine katılmayacağı belirtilmişti. Beyaz Saray’dan gelen açıklamaya göre, McCain’in cenaze törenine Trump yönetimi adına, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton katılacak.

Beyaz Saray’da da bayraklar yarıya indi

Beyaz Saray’da bayraklar haftasonu McCain’in anısına yarıya indirilmiş ancak Pazar gece yarısından sonra Beyaz Saray’daki bayrağın yeniden göndere çekildiği görülmüştü. Amerikan Kongre binası dahil olmak üzere başkent Washington’da diğer resmi binalarda ise bayraklar hala yarıdaydı. Donald Trump’tan gelen açıklamayla eşzamanlı olarak Beyaz Saray’da da bayraklar yeniden yarıya indirildi.

Donald Trump, hayattayken kendisini sık sık eleştiren, Vietnam savaşı sırasında esir düşen Senatör John McCain’i seçim kampanyası döneminde hedef almış, McCain’in esir düştüğü için bir savaş kahramanı olmadığını savunmuştu.

Amerikan Savunma Bakanlığı yönergesine göre, Amerikalı bir senatör ya da Kongre üyesinin vefatı halinde, bayraklar vefat gününden başlamak üzere ertesi gün bitene kadar yarıya indiriliyor. Ancak Amerikan başkanlarının yas süresini uzatma yetkisi de bulunuyor.

McCain’den veda mesajı

Senatör John McCain de, veda mesajında ülkesine yönelik derin minnettarlığını ve sevgisini dile getirdi. McCain Amerikalılardan aralarındaki basit çekişmeleri bir kenara bırakıp birbirlerini birleştiren hususlara odaklanmalarını istedi.

McCain’in başkan adayı olduğu dönemde seçim kampanyasının yöneticiliğini yapan ve halen McCain ailesinin sözcüsü konumunda olan Rick Davis, Phoenix’te düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyetçi senatörün veda mesajını okudu.

Beyin kanserinden hayatını kaybeden McCain mesajında, ülkesine hizmet etmenin ayrıcalığına vurgu yaptı ve bu görevi onurla yerine getirmeye çalıştığı mesajını verdi. McCain, "Yanlışlarım da oldu ama Amerika'ya olan sevgimin onlara ağır basacağını umuyorum" dedi.

Günümüz politikasına da atıf yapan McCain, “Mevcut zorluklardan yılmayın, Amerika’nın umudu ve büyüklüğüne daima inanın çünkü burada hiçbir şey kaçınılmaz değildir. Amerikalılar asla vazgeçmez. Biz asla teslim olmayız. Hiçbir zaman tarihten gizlenmeyiz. Biz tarihi yazarız” ifadelerini kullandı.

McCain özetle şu mesajları verdi:

“Gururlu bir Amerikalı olarak yaşadım ve öldüm. Dünyanın en harika cumhuriyetinin, kan ve toprağın değil, ideallerin ulusunun vatandaşlarıyız. Vatanseverliğimizi, dünyanın dört bir köşesinde öfke, nefret ve şiddet tohumları eken kabilelere özgü çekişmelerle karıştırdığımızda kendi büyüklüğümüzü zayıflatıyoruz. Duvarları yıkmak yerine duvarların arkasına gizlendiğimizde, her zaman değişimin büyük gücü olmuş olan ideallerimizin kuvvetinden şüphe ettiğimizde, onu (büyüklüğümüzü) zayıflatırız. Biz 325 milyon inatçı, fikrinden dönmeyen, düşüncesini hep yüksek sesle dile getiren bireyleriz. Tartışırız, rekabet ederiz ve hatta bazen açık ortamdaki sert tartışmalarda birbirimizi kötüleriz. Ama bizi birleştiren ortak noktalar, anlaşmazlıklarımızdan hep daha fazla olmuştur. Buna unutmaz ve birbirimize hepimizin bu ülkeyi sevdiği inancıyla yaklaşırsak, bu zorlu zamanları daha da güçlenerek aşarız."