27 Ağustos 2018 22:51

Papa özür diledi!

Papa özür diledi!
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İrlanda'daki iki günlük ziyaretinde Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda yaşanan çocuk tacizi skandallarına 'sessiz kaldığını' söylediği Katolik liderler adına af diledi.
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Roma dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, kendisini yıllardır cinsel istismara göz yummakla suçlayan eski ABD Başpiskoposu Carlo Maria Vigano'nun iddialarıyla ilgili yorum yapmayı ise reddetti.

Vigano, ABD basınında yer alan ve onu istifaya çağıran 11 sayfalık mektubunda Papa'yı 2013 yılında Katolik Kilisesi'nin ABD'deki en önemli isimlerinden biri olan Kardinal Theodore McCarrick'in çocuk taciziyle ilgili iddialar konusunda bilgilendirdiğini ancak Papa'nun harekete geçmediğini öne sürmüştü.

Theodore McCarrick Temmuz ayında istifaya zorlanmıştı.

Papa, Vigano'nun iddialarıyla ilgili tek kelime bile etmeyeceğini söyledi.

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