Papa özür diledi!

Roma dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, kendisini yıllardır cinsel istismara göz yummakla suçlayan eski ABD Başpiskoposu Carlo Maria Vigano'nun iddialarıyla ilgili yorum yapmayı ise reddetti.

Vigano, ABD basınında yer alan ve onu istifaya çağıran 11 sayfalık mektubunda Papa'yı 2013 yılında Katolik Kilisesi'nin ABD'deki en önemli isimlerinden biri olan Kardinal Theodore McCarrick'in çocuk taciziyle ilgili iddialar konusunda bilgilendirdiğini ancak Papa'nun harekete geçmediğini öne sürmüştü.

Theodore McCarrick Temmuz ayında istifaya zorlanmıştı.

Papa, Vigano'nun iddialarıyla ilgili tek kelime bile etmeyeceğini söyledi.