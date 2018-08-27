UFO meraklıları oraya akın etti

Arjantin'in Kordoba kentinde yer alan Uritorco tepeleri, her yıl UFO meraklıları tarafından akına uğruyor. Yaşlı bir kadın ve 12 yaşında bir çocuğun 1986 yılında uçan bir cisim gördüklerini anlattıkları günden beri yerli ve yabancı birçok turist çeken Uritorco tepeleri, dünyanın her yerinden bölgeye gelen 100.000 bin ila 200.000 bin arası turiste ev sahipliği yapıyor.

Konu hakkında Sputnik'e açıklamalarda bulunan Capilla del Monte'de bulunan Uluslararası UFO Merkezi Direktörü Luz Mary López, ‘Burada UFO görüldüğü doğru mu?' sorusunun insanları Uritorco'ya çeken şey olduğunu vurguladı. Lopez, insanların, "Capilla del Monte'ye gelmelerinin iki sebebi var. Ya konuyla ilgili bilgileri var ya da bu konu üzerinde çalışmış ve bu yeri duymuş insanlar burada olduğu için. UFO olabileceğine inandıkları işaretlerden uçan dairelere veya dünya dışı uzay gemilerine kadar her şeyi arıyorlar; ve sonra bir ışık gördüklerini ya da kendilerine olağanüstü bir şey geldiğini, böylece aradıkları sonuçlara ulaştıklarını söylüyorlar" dedi.

'BU DENEYİMDEN KEYİF ALMALARI İÇİN UFO GÖRMELERİNE GEREK YOK'

Kolombiyalı araştırmacı, turistlerin yüzde 90'ı beklentilerini karşılıyorlar çünkü bu deneyimden keyif almak için illa UFO görmelerine gerek yok yorumunda bulundu. Lopez, "Onlar bu deneyimden keyif almak için hazırlar. İnsanlar, her zaman şüpheci olacak ama çoğu insan burada oldukları için memnunlar. Buranın(Uritorco tepeleri) özel bir yer olduğunu düşünmeleri için bir UFO görmeleri gerekmiyor" dedi.