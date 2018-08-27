Twitter, Trump'la dalga geçiyor

Sosyal medya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ohio’da bir çocuk hastanesini ziyareti sırasında Amerikan bayrağını çizerken yanlış renk kullanmasını konuşuyor.

Olay ABD başkanı Perşembe günü Melania Trump’ın ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ile birlikte Ohio’da Nationwide Çocuk Hastanesi’ni ziyareti sırasında yaşandı. Trump gazetecilere fotoğraf vermek üzere çocuklarla bir masaya oturup Amerikan bayrağını boyalı kalemlerle renklendirmeye girişti. Fakat Amerikan bayrağının şeritlerinden birini kırmızı yerine maviye boyayıverdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre bu hata, Sağlık Bakanı Alex Azar’ın ziyaret sırasında morfin etkisi yaratan kimyasallar sorunuyla ilgili bir twitter mesajına iliştirdiği fotoğraflar sayesinde fark edildi.



Bu mesaj Twitter’a düşer düşmez hata fark edildi: “Başkan, bayrağını yanlış renge boyamış.”

Ardından başlayan Twitter tartışmasında, Trump’ı “Belki bir çocuğun yaptığı hatayı düzeltiyordu” ya da “Sadece komiklik olsun diye farklı boyadı” diyerek savunanlar oldu.

Fakat buna cevaben, Trump’ın yalnızca bir yıl önce milli marş çalınırken sadece bir dizlerinin üzerine çöken atletleri Amerikan bayrağına saygısızlıkla suçladığını hatırlatanlar çıktı.