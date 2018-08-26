Brexit müzakereleri 'uzaya' da taşındı

Brexit kapsamında Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nin Galileo Uydu Navigasyon Sistemi programından çıkarılacağının açıklanması üzerine, İngiltere kendi bağımsız sistemi üzerine çalışmaya başladı.

Euronews'ta yer alan habere göre, İngiltere'nin Maliye Bakanı Philip Hammond, Brexit sonrası bağımsız bir navigasyon uydu sistemi üzerine çalışmaların başlatılması için 110 milyon Euro'luk bir bütçenin ayrılmasını onayladı.

Avrupa Komisyonu, İngiltere’nin, AB tarafından Amerikan GPS sistemine alternatif olarak geliştiren 10 milyar euroluk Galileo projesinden faydalanamayacağını belirtmişti. Bu bağlamda, Birlik ülkelerine özellikle askeri alanda da hizmet verecek olan Galileo projesi, İngiliz ordusu tarafından kullanılamayacak.

Avrupa Komisyonu'nun iddiasına göre, İngiltere, AB'den çıkma işlemleri sonuçlandığında artık bilgi paylaşılan ülkelerden biri olması özelliğini de kaybetmiş olacak. İngiltere ise, projeye sağladıkları katkıdan dolayı toplam 1,10 milyar Euro'nun iade edilmesini talep ediyor.

Avrupa Birliği’nden çıkmaya hazırlanan İngiltere, uzay projesinin yanı sıra ekonomi, ticaret, kişilerin serbest dolaşımı ve Kuzey İrlanda sınırı gibi bir çok alanda önemli değişiklere hazırlanıyor.

Galileo 2020'de tam faaliyete geçecek

Galileo’nun halihazırda 18 uydusu uzaya fırlatıldı. AB’nin yeni uydu sistemi maksimum kapasitesine 2020 yılında, toplam 30 uydunun faaliyete girmesiyle ulaşacak.

Galileo’nun tam olarak faaliyete geçmesiyle konumlandırma kesinliği 1 metreye kadar düşecek. Amerikan GPS sisteminde kesinlik bir kaç metre olarak biliniyor. 27 operasyonel ve üç etkin yedek uydu ile tam kapasite hizmet verecek olan Galileo yön bulma sisteminde, bir uydunun kullanım süresi yaklaşık 12 yıl olacak.

Bu gelişmeyle birlikte Avrupa Birliği ABD, Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan’dan sonra bölgesel ve küresel çapta bu sisteme sahip olan altıncı isim oldu.