Elon Musk o kararından vazgeçti

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 7 Ağustos tarihinde sürpriz bir açıklama yaparak Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi planladığını duyurmuştu. Musk'ın bu açıklamasının ardından hisseler önce çok hızlı bir hareketle 342 dolardan 379 dolara çıkmış, ancak arkasından düşüşe geçerek 322 dolara kadar gerilemişti.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 7 Ağustos tarihinde sürpriz bir açıklama yaparak Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi planladığını duyurmuştu. Musk'ın bu açıklamasının ardından hisseler önce çok hızlı bir hareketle 342 dolardan 379 dolara çıkmış, ancak arkasından düşüşe geçerek 322 dolara kadar gerilemişti.

Yaşan bu düşüşün ardından hafta sonuna doğru Tesla yönetim kurulu ile bir toplantı yapan Musk, kararını değiştirdiğini yöneticilere iletti. Musk, toplantının ardından şirketin internet sitesinden yayınladığı duyuruda "Yönetim kuruluna Tesla için en iyi adımın borsada kalmak olduğunu söyledim. Onlar da bunu kabul ettiler" dedi.



Musk, açıklamasının devamında "Borsadan çıkma sürecinin zorlu olacağını biliyordum. Ama bunun başta tahmin edildiğinden daha rahatsız edici olacağı ve daha çok zaman alacağı açıkça gözüküyor. Tesla hisselerini ellerinde bulunduran yatırımcıların birçoğunun, şirketin halka açık olarak kalmasının daha iyi bir yol olduğuna inandıkları görülüyor" ifadelerini kullandı.