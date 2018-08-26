Göçmen krizi Amerika'ya sıçradı

Savaşlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle dünyanın dört bir yanında göç hareketliliği yaşanıyor. Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya Afrika’dan Avrupa’ya kadar yaşanan göç hareketleri hem siyasi hem de ekonomik tabloyu etkiliyor. Batı Avrupa ülkeleri göç konusunda ciddi kısıtlamalar getirip mültecileri ülkeye almamak için yaptırımlar uyguluyor. İnsani sıkıntıların yaşanmasına neden olan bu tutum ülkeler açısından siyasi koz olarak kullanılıyor. Venezuela’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle halkın bir kısmı ülkeden göç etmek zorunda kalırken diğer Latin ülkelerin gösterdiği dayanışma en azından şimdilik büyük sorunların yaşanmasının önüne geçiyor. Ancak Birleşmiş Milletler yetkilileri Akdeniz’dekine benzer bir sıkıntının Venezuela’da da yaşanabileceği konusunda uyarıyor.





İtalya belirsizliği

Avrupa Komisyonu’nda yapılan toplantıdan İtalya’nın Katanya limanında kıyıya çıkmayı bekleyen 150 mülteci hakkında bir karar çıkmadı. Komisyon Sözcüsü Alexander Winterstein toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio’nun perşembe günkü açıklamasına da yanıt vererek “Avrupa’da tehditle bir yere varamazsınız. Beraberce yapıcı bir şekilde çalışmak ve iyi niyet sorunlarda çözüme gitmenin tek yoludur. Burada sorun Komisyon’un herhangi bir üyesine karşı olması değil, üye ülkenin bir çözüm bulması gerektiği. Tabii ki Komisyon da her zaman yardıma hazırdır” dedi.

Fonlar kesilecek

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu toplantısından Diciotti gemisindeki mülteciler hakkında çözüm içeren bir karar çıkmaması halinde ülkesinin her yıl AB’ye ödediği fonları kesmek için düğmeye basacağını söylemişti.

Avrupa Komisyonu toplantısından mültecilerin dağılımı hakkında karar çıkmamasının ardından Facebook üzerinden bir açıklama yayımlayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Avrupa’yı ‘iyi bir fırsatı tepmek’le suçladı. Conte, yaptığı açıklamada Komisyon’un Avrupa’nın temel dayanışma prensibinini hiçe saydığını belirterek “Bir kez daha sözler ve yapılanlar arasında iki yüzlülük ortaya çıktı” ifadesinde bulundu. Conte “İtalya bu karardan sonuçlar çıkartacaktır” dedi.

Öte yandan Belçika Mülteci ve Sığınma Bakanı Theo Francken de yaptığı açıklamada ülkesinin Kuzey Afrika’dan ‘yasadışı yollarla’ gelen mültecileri artık kabul etmeyeceğini duyurdu. Daha önce Malta’ya yanaşan bir gemiden mültecileri dayanışma adına kabul ettiklerini belirten Francken mülteci sorununa daha kalıcı çözümler bulunması için Avrupa’nın dış sınırlarının korunarak mülteci akının durdurulması gerektiğini ifade etti.

Günlerdir bekliyorlar

İtalyan sahil güvenlik botu Diciotti’ye alınan 177 mülteci, 5 gün boyunca Lampedusa açıklarında bekletildikten sonra 20 Ağustos akşamı içindeki karaya ayak basmamak şartıyla Katanya Limanı’na getirilmişti.

İtalya İçişler Bakanı Matteo Salvini, AB ülkeleri 177 mülteciyi almayı kabul edene kadar kimseyi İtalya topraklarına almayacağını belirtmiş ancak uluslarası kamuoyunun baskısı sonucu perşembe günü 29 çocuğun tekneden karaya inmesine izin verilmişti. 148 mülteci halen Diciotti sahil güvenlik botunda bekliyor.

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Ekonomik ambargo nedeniyle zor günler geçiren Venezuela’dan komşu ülkelere göç edenlerin sayısında son günlerde ciddi artış var. Birleşmiş Milletler’e bağlı çalışan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) durumun 2015 yılında Akdeniz’de yaşanan mülteci krizine benzer bir noktaya doğru gittiği uyarısında bulundu.

Peru daha önce sadece kimlik göstererek ülkeye girişlerine izin verdiği Venezuelalılara dünden itibaren sınır geçişlerinde pasaport zorunluluğu getirdi. Ekvador hükümeti de benzer bir girişimde bulunmuştu ancak insan hakları grupları kararı mahkemeye götürdü ve mahkeme kararı bozdu. Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Roraima eyaletinin sınırı kapatma girişimi de mahkeme tarafından engellendi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bölgedeki diğer ülkelerin Venezuelalılara kapılarını açarak, Avrupa’dakine benzer bir durumun yaşanmasını önlediklerini belirtti.

UNHCR’den Chiara Cardoletti “Bir kıtanın kapılarını yardıma muhtaç insanlara açtığına şahit oluyoruz” dedi.