Türkiye’nin yakından tanıdığı isim hayatını kaybetti

Günümüz ABD siyasetinde büyük etkisi olan ve sık sık Türkiye hakkında verdiği çelişkili ifadelerle Türkiye'de de bilinen John McCain, bugün hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören McCain hafta içerisinde tedaviyi durdurma kararı almıştı. ABD Başkanı Trump'ı en çok eleştiren isimlerden biri olan McCain, Trump'ı cenazesinde istemediğini de vasiyet etmişti.

ABD siyasetinde önemli bir figür hayatını kaybetti… ABD’de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin başkan adayı da olan Arizona Senatörü John McCain’in 81 yaşında yaşamını yitirdi. McCain’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü öğleden sonra öldüğü kaydedildi.

Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain’in son anlarında ailesiyle olduğu belirtildi. Önceki gün ailesi, McCain’e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain’in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı. Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama’ya karşı Cumhuriyetçi Parti’yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı’nda esir olarak tutulmuştu. 1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona’yı temsil ediyordu.

ABD Başkanı Donald Trump da hayatını kaybeden siyasetçinin ailesine taziye dileğinde bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, McCain için başsağlığı dileyerek, “En derin taziye ve saygılarımı Senatör John McCain’in ailesine sunuyorum. Dualarımız ve düşüncelerimiz sizinle beraber!” ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi ve eşinin, McCain ailesine en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti.

TRUMP’A “KABRİME GELME İSTEMEM” DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını eleştiren ve sık sık gündeme gelen McCain, 2005 yılında Trump’ın ortaya çıkan bir ses kaydının ardından ilişkisini tamamen koparmıştı. Trump’ın başkan adaylığı döneminde, 2005 yılından kalma bir ses kaydında kadınlar hakkında kullandığı aşağılayıcı ifadeler nedeniyle Trump’tan desteğini çektiğini, “Trump’ın kadınlara saldırması ve ulusumuzdaki, toplumumuzdaki kadınları alçaltması benim desteğimi sonlandırmama yol açtı” ifadeleriyle açıklamıştı.

McCain ayrıca, Trump’ın “Önce Amerika” şeklindeki politikasının Washington’ı dünya siyasetinden uzaklaştırdığını iddia ederek Trump’ın bu yaklaşımının hatalı olduğunu dile getirmişti. McCain, bu yılın Mayıs ayında Trump’ı cenazesinde istemediğini açıklamış ve bunu vasiyet etmişti. Dolayısıyla Trump’ın McCain’in cenazesine gidip gitmemesi şimdiden ABD basını ve kamuoyu tarafından şimdiden merak konusu oldu.

TÜRK KAMUOYU YAKINDAN TANIYOR

McCain’i Türk kamuoyu da yakından tanıyor… Türkiye ile ilgili düşünce ve beyanlarıyla sık sık uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken McCain en son, 2017’de ABD’deki Türkiye büyükelçisinin konutu önünde yaşanan arbedenin ardından, Türk büyükelçinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunmuştu. McCain o dönemde, “Sonuçta ABD’de Amerikan yasalarını ihlal ettiler. ABD’de bunun yapılmasına izin veremezsiniz. Ülkemizde insanların barışçıl protesto hakkı var” ifadelerini kullanmıştı.

Suriye’de ABD ile Türkiye’nin yakın çalışması gerektiğini söyleyen ve sık sık Türkiye’yi ziyaret eden McCain, temaslarda bulunuyordu.