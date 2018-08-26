26 Ağustos 2018 08:23

İran'da büyük deprem

İran'da büyük deprem
İran'ın batısındaki Kirmanşah kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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