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26 Ağustos 2018 08:23
İran'da büyük deprem
İran'ın batısındaki Kirmanşah kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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