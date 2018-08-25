Amerika'ya karşı Türkiye'ye ittifak teklifi

Ruhani'nin, Türkiye’den söz etmesi İran medyasınca “Anlamlı ve derin bir ittifak” önerisi olarak yorumlanıyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ülkesinin ilk yerli savaş uçağı "Kevser"in tanıtıldığı törende yaptığı konuşmada Türkiye’den söz etmesi İran medyasınca “Anlamlı ve derin bir ittifak” önerisi olarak yorumlanıyor.

Fars News, “İran’dan ABD’ye karşı anlamlı ve derin ‘Türkiye ittifakı’ önerisi” başlığı ile verdiği haberde, “Ruhani’nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada ‘Türkiye ve Pakistan ile savunma işbirliğini geliştirebiliriz’ diyerek çok anlamlı bir mesaj verdi” değerlendirmesini yapıyor. Ruhani’nin konuşması için “Açıkça Türkiye’den bahsetmesi, ABD-NATO ittifakında ciddi korkulara neden oldu” iddia ediliyor ve İran liderinin ülkesinin “İleri teknolojilerini, ABD karşısında dik duruşunu sürdürmesi halinde Türkiye’yle paylaşmaya hazır olduğunu mu ima etti?” diye soruluyor.

“Kevser” adlı uçağın İran Savunma Bakanlığı havacılık uzmanları tarafından üretildiği ve ileri seviye çok amaçlı radar sistemine sahip olduğu belirtildiğini kaydeden Fars, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını da eleştiren Ruhani’nin, "Komşu ve dost olan Türkiye ve İran'ın savunma sanayisi alanında işbirliği yapabileceğini" söylediğine dikkat çekiyor.

Fars haberinde “İran’ın elde ettiği yüksek teknolojileri Türkiye’yle paylaşması ve bu iki Müslüman ülkenin el ele vermesi, Amerika ve İsrail tarafından ‘kabus’ olarak tanımlanıyor” sözlerine de yer veriyor.