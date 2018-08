İran'da patlama: Çok sayıda ölü var

İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed'i sarsan patlama, Cumartesi günü gerçekleşti.

Yerel kaynaklar, bir binadaki kazanın patlaması sonucu en az 10 kişinin öldüğünü bildiriyor. Beş yaralı hastanelere taşındı.

Şiddetli patlama üç binanın tamamen yıkılmasına yol açtı, çevredeki 15 bina da da hasar var.

Fars haber ajansının Twitter'da paylaştığı görselde, kurtarma görevlilerinin enkazı kazdığı görülüyor.