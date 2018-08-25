50 bin dolarlık hapishane rüşveti

ABD’nin saygın gazetesi New York Times, Rıza Zarrab davasında gündeme gelen “rüşvet” konusunu detaylarıyla okuyucularına aktardı. 2016’da ABD’de gözaltına alındıktan sonra Manhattan’ın Guantanamo’su olarak bilinen hapishaneye götürülen Zarrab’ın, hapishanede Bronxlu gardiyan Victor Casado aracılığıyla yasak olan ürünleri hücresine aldığı ortaya çıktı.

Casado’nun Zarrab’ı bir fırsat olarak gördüğü ve başka bir mahkum aracılığıyla Zarrab’a para karşılığında yardım edebileceği konuları ve cep telefon numarasını yazan bir kağıt gönderdi. Gazete, Zarrab’ın Türk avukatlarının şoförünün Casado’ya başlangıç olarak 5.000 dolar para verdiğini ve bu sayede hücre içerisinde alkol, cep telefonu, yemek ve C vitamini temin ettiğini yazarken, zaman içerisinde Casado’nun en az 50.000 dolar para aldığını okuyucularına aktardı.

Casado’nun duruşması 11 Ocak’ta görülecek fakat New York Times, gardiyanın çok laubali davrandığını ve diğer mahkumların Casado’yu iş arkadaşlarına şikayet etmesinin ardından kaçakçılık yaptığının ortaya çıktığını yazdı. NY Times muhabiri Ali Winston imzalı haberde hapishanede 3 mahkumun daha Casado’ya yardım ettiği hatırlatılırken, son dönemde ülke içerisindeki hapishanelerde yolsuzluk ve rüşvetin arttığına dikkat çekildi.