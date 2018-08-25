Altaylı: Trump'a destek artıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Trump'ın azledilme ihtimali ile birlikte ABD'de daha çok desteklendiğini yazdı.

Altaylı'nın "Karşıtlık arttıkça destek artıyor" başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri’nde medya heyecanlı.

Uzunca bir aradan sonra yine bir başkanın “azli” tartışılıyor.

Son olarak aynı durum Başkan Bill Clinton’ın başına gelmişti hatırlayacaksınız.

Clinton, Oval Ofis’te bir stajyerle seks yapmış, Oval Ofis’i “Oral Ofis”e çevirmişti.

Ancak görevden azledilmek istenmesinin nedeni, stajyerle seks yapması değil, “Yapmadım” demesi olmuştu.

Suç olan “yalan” söylemesiydi, “libidosunu” engelleyememesi değil.

Bu yüzden de Trump, porno oyuncusuyla yatması da dahil, hakkındaki hiçbir iddiaya doğrudan kendi yanıt vermedi.

Yalan söylemek istemediği için, bir şey söylememe yolunu tercih etti.

Ancak avukatı konuşunca her şey ortaya döküldü.

Şimdi tehditler havada uçuşuyor.

Trump, “Azledilirsem ekonomi çöker” dedi önce.

Dün de bir diğer avukatı, eski New York Belediye Başkanı Guiliani bir adım öteye giderek “Trump görevden azledilirse ülkede ayaklanma çıkar” diye daha net bir tehdit savurdu.

Bir ayaklanma çıkar mı, çıkmaz mı bilemem.

Bence Trump’ı destekleyen eğitimsiz Amerikalılar ayaklanma falan çıkarmaz. Hatta Trump’ın görevden alındığını bile sağır sultandan sonra duyar ama görünen o ki, “Derin Amerika” şimdilik Trump’tan memnun ve kullanmaya devam etmek istiyor. Üç gündür tüm Amerikan televizyonları bu konuyu sürekli tartışıyorlar. “İmpeachment” olacak mı, olmayacak mı?

FOX News bile tarafsız bir yayın yapma gayretinde.

İnternette ise iki haftadır “Trump görevden alınmalı mı?” yolunda anketler zaten yapılıyordu ancak şimdi kamuoyu araştırma şirketleri de ciddi anketler yapmaya başladılar.

Sonuçlar ilginç.

İddialar ciddileşip, isnatlar çoğaldıkça ABD halkının Trump’a desteği artıyor.

Seçimlerde yüzde 50 oy alan Trump’ın görevde kalmasını isteyenlerin oranı geçen hafta yüzde 51 civarındayken, dün itibarıyla bu oran yüzde 54’e çıktı.

Trump’a karşıtlık sertleştikçe, destek de artıyor.

Galiba 21. Yüzyılın ilk çeyreğinin siyaseti dünyanın her yerinde böyle şekilleniyor.

Yazının tamamını okumak için TIKLAYIN.