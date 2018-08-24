Erdoğan, Putin'i hangi restorana götürecek

Sputnik- Putin, Kremlin'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Çavuşoğlu, "Değerli dostunuz, sayın Erdoğan size selamlarını ve en iyi dileklerini gönderdi ve sizin en kısa sürede İstanbul'u ziyaret etmenizi bekliyor. Balık restoranına gitme anlaşmanız var" dedi.

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PUTİN, ERDOĞAN'A “HANİ BENİ RESTORANA DAVET EDECEKTİNİZ” DEMİŞTİ

Güney Afrika'da gerçekleşen BRICS zirvesinde görüşen iki liderin açıklaması sonrasında Putin'in "Beni restorana davet edecektiniz hani?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Ettim, bekliyorum" karşılığını vermişti.

Putin ise, "Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak" sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim" şeklinde konuşmuştu.

Bu görüşmeden günler sonra ise Türkiye, Rusya'dan sığır eti ithaline başlamıştı.