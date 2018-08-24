Putin'den son dakika Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İşbirliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda artıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in de katıldığı görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulunan Putin, “Türkiye ile ilişkilerimiz giderek daha derin ve kapsamlı bir özellik kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la düzenli olarak buluşuyoruz” dedi.

Rus lider, iki ülke arasında ekonomik alandaki işbirliğinin giderek daha da derinleştiğine, bölgesel sorunlarla ilişkili hususların çözümü ve Suriye krizi gibi yüksek öneme sahip sorunların çözümü konularındaki işbirliğine de dikkat çekti.