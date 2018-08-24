Almanya'da orman yangını: 3 köy tahliye edildi

Yangının bazı yerlerde 100 metre mesafeye kadar yerleşim birimlerine yaklaştığı ifade edildi.

Almanya’nın Brandenburg eyaletinde bulunan Treuenbrietzen ile Jüterbog kentleri arasında çıkan orman yangınından dolayı bölgedeki 3 köy tahliye edildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde yaklaşık 400 hektarlık alanın yandığı ve alevlerin yayıldığı belirtildi.

Yangın bölgesinin başkent Berlin sınırına 50 kilometre mesafede olduğu belirtilerek dumanın Berlin ile Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'a kadar yayıldığı belirtti. 3 köyün tahliye edildiği, yaklaşık 600 kişinin bu tahliyelerden etkilendiği aktarıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 600 kişinin geceyi acil durum merkezleri ile yakınlarının evlerinde geçirdikleri belirtildi. Potsdam –Mittelmark ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Christian Stein, tahliye edilen köylere alevlerin yayılmasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını kaydeden Stein, ancak şu aşamada hiçbir binanın alevlerin tehditi altında olmadığını açıkladı.

Potsdam-Mittelmark Kaymakamı Christian Stein, ilk belirlemelere göre yangının birkaç yerde çıktığını, ardından hızlı bir şekilde 300 hektarlık alana yayıldığını söyledi.

Treuenbrietzen Belediyesinden yapılan açıklamada, tahliye edilen köylerin Tiefenbrunnen, Klausdorf ve Frohnsdorf olduğu bildirildi. Brandenburg eyaletinin orman yangınları sorumlusu Raimund Engel, evlerinden ayrılmak zorunda kalanların şimdilik spor salonunda kalacaklarını kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarına yüzlerce itfaiye görevlisinin katıldığı belirtildi. İtfaiye sözcüsü, bölgede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan cephane artıkları bulunduğu için yangın söndürme çalışmalarının güçlükle ilerlediğine dikkat çekti. Bazı bölgelere hiç giremediklerini kaydeden sözcü bu nedenle de söndürme çalışmalarının havadan yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Yangın, bölgede kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalara yol açıyor.