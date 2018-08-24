Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye davet

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura, İran, Rusya ve Türkiye'yi Suriye konusunda görüşmek için Cenevre'ye davet etti.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura, İran, Rusya ve Türkiye’yi Cenevre’ye davet etti. Birlemiş Milletler sözcüsü tarafından yapılan açıklamada üç ülkeden gelecek temsilcilerin Suriye’nin Anayasa Komitesi’ni görüşeceği aktarıldı.

Yapılan açıklamada İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşecek zirvenin 11-12 Eylül’de düzenleneceği vurgulandı. Görüşmede Suriye’de yeni bir anayasa için oluşturulması planlanan komite hakkında karara varılması bekleniyor. Bu zirvenin ardından Birleşmiş Milletler, ABD’nin de dahil olacağı paralel bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.