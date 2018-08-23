O ülke 'sığınmacıları aç bırakma' taktiğini bırakıyor

Uygulamaya tepki gösteren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sığınmacılara yiyecek sağlanmasını istedi.
Macaristan’ın sığınmacıları aç bırakma uygulamasına son verdiği açıklandı. Açıklama, İnsan Hakları İzleme Örgütü Macar Helsinki Komitesi’nden geldi. Komitenin başında yer alan Andras Lederer, dpa’ya yaptığı açıklamada, “Bahsi geçen kişilere yine normal şekilde bakılıyor” dedi.
Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Macaristan’ın yaklaşık 2 haftadır aç bıraktığı sığınmacılar, Sırbistan sınırı yakınlarındaki transit merkezlerinde kalıyor. Bu uygulamaya maruz kalanlar başvuruları reddedilenlerden oluşturuluyor.
Sığınmacıların ret kararına itiraz etseler de yeni başvurularının cevabı almadan Macaristan’dan ayrılmalarını sağlamak için aç bırakıldıkları öne sürülüyor. Macaristan, başvuruları reddedilen sığınmacıların Sırbistan’a dönmesini istiyor.
Macaristan’ın uygulamasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) tepki geldi. AİHM, Budapeşte yönetiminin başvuruları reddedilen sığınmacılara yiyecek sağlaması gerektiğini açıkladı. E-posta yolu ile yapılan açıklamada AİHM’in 4 vakada sığınmacılara yiyecek sağlanmasını istediği belirtildi.
Macar Helsinki Komitesi, aç bırakma uygulamasından etkilenen bir Afgan kadın adına geçtiğimiz hafta AİHM’e başvuruda bulunmuştu.
Sığınmacıları aç bırakma taktiği İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Çarşamba günü yayımlanan raporunda yer almıştı. Raporda, Macar yetkililer uluslararası göçmen hukuku standartlarını ve insan onurunu ihlal etmekle suçlanmıştı.