Avrupa Birliği'nden İsrail'in yeni yerleşim planına tepki

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa etme planının iki devletli çözümü tehlikeye attığını kaydetti.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni yerleşim yeri inşa etme planına tepki gösterilerek, planın uygulanması durumunda iki devletli çözümün tehlikeye gireceği ifade edildi.

AB'nin İsrail'in yerleşim yeri politikasına 'güçlü şekilde' karşı çıktığı anımsatılan açıklamada, bu politikanın uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin tüm taraflarla diyaloğu sürdüreceği, iki devletli çözüm için müzakerelerin tekrar başlatılması için çaba sarf edeceği bildirildi.