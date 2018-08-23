Avrupa'dan İran'a Trump'ı kızdıracak destek

ABD Yönetimi’nin nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımlar getirdiği İran’a Brüksel’den 18 milyon euro tutarında destek geldi.

Avrupa Komisyonu, bugün İran’da sürdürülebilir ekonomi ve sosyal kalkınmayı destekleyen projelere yönelik 18 milyon euro tutarında ilk paketi benimsedi. 50 milyon euroluk bir yardımın ilk parçası olan paket özel sektör için 8 milyon euro desteği de içeriyor.

AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşması sonucunda AB-İran ilişkilerinin canlandırılmasından bu yana işbirliğinin birçok sektörde geliştiğini ve bu gelişmeyi korumaya kararlı olduklarını belirtti. Mogherini, “Bu yeni paket, vatandaşlarımıza doğrudan yarar sağlayacak birçok alanda ekonomik ve sektörel ilişkileri genişletecek” dedi.

"PAKEM, AB'NİN İRAN HALKINA DESTEĞİNİ KANITLIYOR"

Avrupa Komisyonunun İşbirliği ve Kalkınma’dan Sorumlu Üyesi Neven Mimica ise “Bu önlemlerle AB'nin İran halkına ile barışçıl ve sürdürülebilir kalkınmasına desteğini kanıtlıyor” sözlerini kullandı.

Bu arada, AB’nin açıklaması üzerine İran medyasında bu gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015 İran nükleer anlaşmasından çekilip İran’a karşı yeniden yaptırımları getirdiği bir sırada yaşandığına dikkat çekiliyor.

Haberlerde, “ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesinin, AB’yi yaptırımlara rağmen İran’ı anlaşmaya bağlı kalmaya cesaretlendirmek amacıyla bir öneri paketini hazırlamaya ittiği” yorumları yapılıyor.

İTALYA TİCARET YAPACAK

ABD Yönetiminin yaptırımlarına hedef olan İran’ın AB ülkelerinden İtalya ile dolar kullanmadan ticaret yapacağı bildiriliyor.

İran- İtalya Ticaret Odası Başkanı Ahmed Purfallah, iki ülkenin bankacılık ve ekonomik ilişkilerini değerlendirerek, İtalya’nın Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak birçok kural ve düzenlemeye uyması gerektiğini belirtti.

Mehr News'a göre, “Avrupalı devletler, İran'la karşılıklı ilişkilerini sürdürmeye karar verdiler” diyen Purfallah, “Önemli konu şu ki; Avrupalı firmalar hükümetlerinin verdiği kararını uyguluyor. Uluslararası ticarette doların kullanıldığı için birçok şirket İran'la ticari işbirliği kurmanın onlara fayda sağlayıp sağlayamayacağını gözden geçirmesi lazım” şeklinde konuştu.

Purfallah, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler İtalya ekonomisini oluşturduğu için İran'la işbirliği konusunda uluslararası karşılaşmalardan daha az endişe duyuyor” ifadesini kullandığı açıklamalarında şunları da söyledi:

“Mevcut duruma göre Ticaret Odası'nın kararı, ticari işlemlerini dolar ile yapmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler aracılığıyla ülkedeki şirketlerin ihtiyaçlarının karşılanması yönündedir.”