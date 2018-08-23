Paris'teki bıçaklı saldırıyı o terör örgütü üstlendi

Polis kaynakları, Fransa'nın başkentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda iki kişinin öldüğünü, bir kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis kaynakları, Paris'in Trappes banliyösünde meydana gelen saldırıda iki kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan bir kurbanın da durumu ağır.

Reuters haber ajansının 'son dakika' haberine göre, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin bir anne ve kızı olduğunu duyurdu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Fransız medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın yoldan geçen insanları hedef aldığını aktardı.

Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi.