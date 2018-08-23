Paris'te hareketli dakikalar! Olayı IŞİD üstlendi ama...

Paris'te annesini ve kız kardeşini öldüren saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris 'in Trappes ilçesinde bıçaklı saldırı yaşandı. Polis annesi ve kız kardeşinin öldüren, bir kişiyi ağır yaralayan saldırganı öldürdü. Saldırıyı IŞİD üstlense de Fransa İçişleri Bakanı saldırganın psikolojik sorunları olduğunu ve şu aşamada olayı terör saldırısı olarak değerlenmediklerini duyurdu.

Fransız yetkililer Paris merkezine yaklaşık 30 km uzaklıktaki Trappes'te bir kişinin annesi ve kız kardeşini bıçakla öldürdüğünü, yoldan geçen 1 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

2016'da bu yana radikal görüşleri nedeniyle izleme listesinde olduğu belirtilen erkek saldırganın polis tarafından annesinin evine yapılan operasyonda uyarıları göz ardı etmesi ve tehditkar davranması nedeniyle vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Sputnik'in aktardığına göre saldırının nedeni henüz netleşmedi ancak IŞİD propanganda kanalı Amaq üzerinden saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Ancak IŞİD daha önce de ilgisiz eylemleri propaganda amacıyla üstlenmişti.

'CİDDİ PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI'

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb da annesi ve kız kardeşini öldüren saldırganın 'ciddi psikolojik sorunları' olduğunu söyledi.

Collomb şu aşamada saldırıyı bir terör eylemi olarak değerlendirmediklerini de belirtti.

BFM TV saldırganın saldırı sırasında tekbir getirdiğini duyurmuştu. Ancak polis bu iddiayı doğrulamadı.

Yoksul bir bölge olan Trappes'te 30 bin kişinin yaşadığı ve radikalleşen çok sayıda gencin bölgeden Suriye'ye savaşmaya gittiği de vurgulandı.

Geçtiğimiz yıllarda Fransa'nın sahil kenti Nice'te düzenlenen saldırıda 84 kişi yaşamını yitirmişti.