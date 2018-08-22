Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, eski avukatı Michael Cohen’in seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğine dair suçlamaları kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın eline ‘koz’ verilmemesiyle ilgili Türklere uyarılarda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ash, “Türklere bir tavsiye, Cohen ve Manafort konusunda tecrübe ettiği tüm saçmalığın arasında Türkiye’yi ‘dikkat dağıtma’ taktiği olarak kullanmasına izin vermeyin” dedi. Ash, şöyle devam etti:

“Sadece Brunson olayını çözün, hayatınıza devam edin ve makro göstergeleri düzeltmeye odaklanın! Eğer Türkler Brunson’ı bırakırsa Trump için nasıl bir hediye olacağını düşünün. ‘Herhangi’ bir ara dönem zaferi olur ve bunun için sonsuza kadar minnettar olur. Ancak Türkler -an itibariyle çok zayıf olan, ellerindeki kağıtlara fazla güvenmemeli.”

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti. Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort da vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inde suçlu bulundu.

Yaşanan son gelişmeler, ABD basını tarafından "Trump'ın başkanlığının en kötü günü" olarak nitelendirildi.