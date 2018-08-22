Chomsky: İsrail'in müdahalesi görmezden geliniyor

ABD'li filozof Noam Chomsky, ABD basının Rusya'nın ülkede gerçekleşen seçimlere müdahale etmesini gündeme taşırken, İsrail'in ülkeye olan müdahalesini görmezden geldiğini söyledi.

Yahudi asıllı ABD'li filozof Noam Chomsky, kar amacı gütmeyen bir haber programında Rusya'nın 2016 yılında gerçekleşen ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği iddialarını değerlendirdi. ABD basınının Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını abarttığını belirten Chomsky, İsrail'in ABD üzerindeki etkisinin çok daha büyük olduğunu söyledi.

Chomsky, İsrail'i hedef göstererek "Rusya'nın zar zor yaptığı iddia edilenler, başka bir devletin açıkça, yüzsüzlükle ve büyük bir destekle yapılanlarla birlikte tartılmalı" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2015 yılında ABD Kongresi'nde İran Nükleer Anlaşması hakkında yaptığı tehdit edici konuşmayı hatırlatan Chomsky, "Putin, Başkanı bile bilgilendirmeden, ABD Kongresinin ortak oturumuna katılıp ABD'nin politikalarını tersine çevirmesi konusunda çağrıda bulundu mu?" şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2015 yılında ABD Kongresinde yaptığı konuşmada İsrail P5 artı 1 ülkelerinin İran'la müzakere ettiği anlaşmanın "kötü bir anlaşma" olduğunu savunarak, "Onsuz daha iyi oluruz" ifadelerini kullanmıştı.