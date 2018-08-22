22 Ağustos 2018 17:29

Rusya'dan 'yaptırım' yanıtı

Rusya'dan 'yaptırım' yanıtı
"Karşınızda Rusya gibi bir ülke varsa işe yaramaz."
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin ülkesine karşı aldığı yeni yaptırım kararlarına ilişkin olarak, ‘Rusya gibi bir ülkeye yaptırım uygulamanın hem beyhude hem de ters tepecek bir çaba olduğunu' belirtti.

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