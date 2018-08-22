Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin ülkesine karşı aldığı yeni yaptırım kararlarına ilişkin olarak, ‘Rusya gibi bir ülkeye yaptırım uygulamanın hem beyhude hem de ters tepecek bir çaba olduğunu' belirtti.
22 Ağustos 2018 17:29
Rusya'dan 'yaptırım' yanıtı
"Karşınızda Rusya gibi bir ülke varsa işe yaramaz."
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