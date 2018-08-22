Rusya'dan 'yaptırım' yanıtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin ülkesine karşı aldığı yeni yaptırım kararlarına ilişkin olarak, ‘Rusya gibi bir ülkeye yaptırım uygulamanın hem beyhude hem de ters tepecek bir çaba olduğunu' belirtti.

ABD'den milyon dolarlık yaptırım kararı!